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Kitap fuarına ''Demirtaş'' baskını: ''Satamazsınız!''

Kitap fuarına ''Demirtaş'' baskını: ''Satamazsınız!''

Safranbolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kitap fuarı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının satıldığı gerekçesiyle bir grubun saldırısına uğradı.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde 17 Aralık'ta başlayan ve açılışı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz tarafından yapılan kitap fuarı, bugün bir grubun saldırısına uğradı. Fuarın yapıldığı merkeze öğle saatlerinde gelen grup, bir stanttaki kitapları incelemeye başladı.

 Stantta yer alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait kitapları gören saldırganlar, "Burada Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satamazsınız" diyerek stanttaki kitapları yazar ve tiyatro oyuncusu H.A.'nın yüzüne ve yerlere fırlatmaya başladı. Sözlü tartışma ile başlayan olayların şiddeti artınca araya diğer stantlarda görevli yazarlar girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

 Olay yerine gelen polis ekiplerinin, saldırganları Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden çıkartarak emniyete götürdüğü öğrenildi. Saldırganlar tarafından darp edilen H.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler selkahattin demirtaş kitap kitap fuarı baskın saldırı
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