  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bursa'da sokak ortasında iki sevgili arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Genç kadın sokak ortasında kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan karakola giderek teslim oldu.

Bursa'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan Songül E., kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası saldırgan, polise giderek teslim olurken, bacağından vurulan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi. Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.’ye kurşun yağdırdı. Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 TESLİM OLDU

Tedavi altına alınan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler kadına şiddet silah yaralama sevgili tartışma kanlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı
MasterChef Türkiye jüri üyeleri ne kadar kazanıyor? Aldıkları paralar ağızları açık bıraktı!
Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerini genişletiyor
Motorine indirim geldi, sıra benzinde
Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!''
Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı
Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?
Karadeniz'de yağmur bekleniyor, yurdun geri kalanı kavrulacak
Eda Taşpınar sevgilisinin sırtında poz verdi