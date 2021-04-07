Kız arkadaşına veda edip ortadan kayboldu

Antalya'da tartıştığı kız arkadaşına veda eden hemşire Ahmet U.'dan bir haftadır haber alınamıyor.

Antalya'da saç ekim merkezinde çalışan 29 yaşındaki hemşire Ahmet U., 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı.

Kız arkadaşına bir veda mesajı atıp telefonunu kapatan U.'dan bir daha haber alınamadı.

İhbar üzerine polis ve AFAD, arama çalışması başlattı.

Hemşirenin son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü tespit edildi.

Aramalar o noktada yoğunlaştı. Ekipler, uçurumun etrafında ve ormanlık alanda çalışmalarına devam ediyor.