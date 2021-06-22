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Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı

Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 365 yaşındaki bir genç kalçasından yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Y.'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar Erdal Y.'ın kalçasına isabet etti. Erdal Y.'ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Y.'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Etiketler saldırı silahlı saldırı kız arkadaşı yaralama
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