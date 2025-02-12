Kız çocuğu annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı kocanın yargılandığı davada, çiftin 15 şaındaki kız çocuğu gözleri önünde annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi F.T.'nı (52) tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren S.T. (48), ilk duruşmada, kaç kez tetiğe bastığını hatırlamadığını öne sürerek, “Eşim bana küfürler ediyordu. Vurunca yere yığıldı. Eşimi vurduğum an cinnet anıydı" dedi. Cinayetin işlendiği sırada evde uyuyan, kalktığında annesinin cesediyle karşılaşan çiftin kızları İ.T. ise babasından şikayetçi olmadığını söyledi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi F.T.'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki S.T., 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. S.T., tabancayla eşine 5 el ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112'ye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, F.T.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S.T.'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.T.'nın, arkadaşı F.İ.'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, S.T. ve F.İ.'ı saklandıkları yerde, suç aletiyle yakaladı. Şüphelilerden S.T. tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. serbest bırakıldı.

'EŞİMİ HALA SEVİYORUM'

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan S.T., ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu. Sanık S.T., "Diyarbakırlıyım diye F.T. ile evlenmemizi istemediler. Son 1 yıldır eşimin psikolojik sorunları vardı. Hatta ilaçlar kullanıyordu. İlk etapta bana karşı agresif tavırları vardı. Benden boşanmak istiyordu. 2- 3 ay babamın evinde kaldım. Boşanmak üzereyken yeniden barıştık. Eşimi hala seviyorum. Karşınızdayım ama yaşamıyorum. Eşime daha önce şiddet uygulamadım. Ona elimi uzattığımda 'Çek elini pislik' diyordu" dedi.

'KİMSENİN FADİM'İ İNCİTMESİNE MÜSAADE ETMEZDİM'

Tutuksuz sanık F.İ.'ın eşiyle barışmasına yardımcı olmak istediğini kaydeden S.T., "F.İ. bizi evlendiren insan. Bizim yaşadığımız problemlerden haberi vardı. F.İ., eşimle görüştü ve bizi barıştırabileceğini söyledi. Ben de yanına ne zaman gidebileceğimizi sordum. F.İ. kavun ve karpuz satıyordu, sabaha karşı gidebileceğimizi söyledi. Gece 04.00 gibi eve doğru gittik. Üzerimde silah yoktu. Binaya girdik, yukarı doğru çıktık. Eşim kapıyı açınca sıcak bir karşılama bekledim ama 'Niye geldin' dedi. Eşimin çalıştığı eczanede bir şahıs var. Kendisine onunla arasında ne olduğunu sordum. F.T. de bana, 'Madem biliyorsun, onurun yok mu?' dedi. Yüzüme tükürdü, o anda dondum kaldım. 'Anlaman için seni kaç kez aldatmam lazım' dedi. Vestiyere doğru yöneldi. Beyaz beze sarılı silahımı çıkardı. Ben de o anda F.İ.'i ittim. 'Adamsan beni vur, ölümden korkmuyorum' dedi. Ben de merdivene doğru ateş ettim. O sırada F.İ. beni tutmaya çalıştı. Kaç kez tetiğe bastığımı Allah beynimden sildi. Eşim bana küfürler ediyordu. Vurunca yere yığıldı. Kimsenin F.T.'i incitmesine müsaade etmezdim. Eşimi vurduğum an cinnet anıydı" diye konuştu.

'YARALININ BAŞINDA KALMAYI DÜŞÜNDÜK AMA KALMADIK'

Olay saatlerinde S.T.'nın yanında bulunan sanık F.İ. ise "Hepimiz bu olaya şahit olmaktan dolayı kötüyüz. F.T. benim hem ablamdı hem de kuaförden iş arkadaşımdı. Aralarında sorunlar yaşanıyordu. Olaydan bir süre önce F.T.'le yazıştık. Görüşmeye karar verdik. Aradan bir süre geçtikten sonra görüştük. F.T.'le dosttuk. Sert bir insandı. Olay anında S.T. abimle birlikteydik. O gün eve barışmaya gittik. Olay anında F.T. abla, S.T.'a küfür ve hakaretler etti. Bizden korktu sanırım, silaha davrandı. S.T. abim de elinden aldı. S.T. abimi çekmeye çalıştım. F.T., 'S.T. dur' dedi. Sonra S.T. ateş etti. Yaralının başında kalmayı düşündük ama kalmadık. Kendimizde değildik o an. S.T.'ın telefonu yanında değildi. Benim de faturadan dolayı hattım kapalıydı, o yüzden ambulansı arayamadım. Kolluktaki ifademde 'Yukarı çıkmadım' dedim ama olay yerinde vardım. Annem ve eşim hasta. Onlara bakayım diye S.T. böyle söylememi istedi. F.T.'i 20 senedir sıkan bir ailesi vardı" dedi.

'ANNEM ELİNE BIÇAK ALMIŞTI VE BABAMIN GÖĞSÜNE TUTUYORDU'

Cinayetin işlendiği gün evde uyuduğunu anlatan sanık ve maktulün kızı İ.T. de pedagog eşliğinde ifade verdi. İ.T., "Babamdan ve F.İ.'dan şikayetçi değilim. Olaydan bir süre önce sabah hep birlikte kahvaltı yapacaktık. Annem eline bıçak almıştı ve bıçağı babamın göğsüne tutuyordu. Babam da tam kafamı çevirdiğimde anneme sarıldı, sonra babam göğsünden yaralandı. Aralarında tek şahit olduğum olay buydu, her evlilikte olan tartışmalar da oluyordu. Boşanma aşamalarındalardı" diye konuştu.

'KAPIMI AÇTIM AMA ANNEM YERDE YATIYORDU'

Olay günü gece babasının eve geldiğini duyduğunu söyleyen İ.T., "Olay günü geç yatmıştım. Zil sesine uyandım. Kapı açılınca dinlemeye başladım. Bir erkek sesi olduğunu fark ettim ama babamın da sesini duyunca rahatladım ve yattım. Annem, babama 'Senin erkeklik gururun yok mu, neden barışmak istiyorsun?' dedi. Silah sesini duyduğumu hatırlamıyorum. Sabah uyandım, annemin beni niye uyandırmadığını sorguladım. Kapımı açtım annem yerde yatıyordu. Kafasını çevirmeyi denedim, yapamadım. Göğsü hareket etmiyordu, vefat ettiğini anladım. Annemi görünce halamı aradım, o da polisi ve ambulansı aramamı söyledi. Ben de komşulara söyledim, hep birlikte aradık" dedi.

'ANNEM, BABAMDAN HİÇBİR ZAMAN KORKMAZDI'

Annesinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten İ.T., "Annem babamdan hiçbir zaman korkmazdı. Annem bir gün bana, 'Babana öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' dedi. Teyzemler dosyada davacı. Teyzemler bu yıla kadar bizim hayatımızda olmayan insanlardı. Annem babam problem yaşadığında bilmiyorlardı. Bu insanlar bizim içimize son zamanlarda girdi. Sonradan dahil olup, bu hale getirdiler annemi. Mal ve uzaklaştırma konusunda annemi yönlendirdiler. Anneannem, annemi yıllardır görmüyor. Benim doğumumda bile yoklardı. Dedemi hiç görmedim. Onların hayatlarını beğenmediğim için teyzemlerle son aylarda da görüşmedim. Babam gece işi yapıyordu, bize birileri zarar verebilir diye silahı evde bırakıyordu. Babam olay günü silahını almamıştı. Silahı annemin dolabındaydı. Babamla annem tartışmaya başladığı zamanlarda anneme psikiyatriye gitmesi gerektiğini söylüyordum. Annem de gitmişti ve tedavi görmüştü" diye konuştu.

'KIZIM SÜREKLİ KADES'E BASTIĞINI SÖYLEDİ'

Pedagog, İ.T.'nin 'Fiziksel ve duygusal gelişimi yaşıtları ile paraleldir. Son olaydan sonra babası ile arasında duygusal bir bağ olduğu için yönlendirmeye açıktır' analizi yaptı.

Maktulün kardeşi Hatice Saçlı ise ablasının öldürülmeden sanıktan kaçarak kızı ile birlikte kendi evlerine geldiğini ve 3 gün kaldığını söyledi.

Kızının S.T.'ndan korktuğunu söyleyen maktulün annesi Mediha Saçlı, "F.T.'in öldüğünü diğer kızlarım arayınca öğrendim. Ayrıca S.T.'tan korktuğunu ve sürekli KADES'e bastığını söyledi. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mediha Saçlı, sanığın kızına cinsel saldırıda bulunduğunu da iddia etti.

'ABLAM, S.T.'TAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORDU'

Kardeşinin sanık S.T.'ndan şiddet gördüğünü belirten Canan Ateş, "Ablam katledilmeden 1 yıl önce huzursuzluklarından bahsetmişti. Aldatıldığını da kızı ile birlikte öğrendiklerini söyledi. İlk bu şekilde sorunlarını öğrendik fakat daha sonra barıştı. Ablam bir süre sonra tehdit edilmeye başladı. Ablam, S.T.'tan şiddet gördüğünü ve bu şiddetin arttığını söyledi" diye konuştu.

'ANNEMİN BOĞAZINI SIKTIĞINI BİLİYORUM'

Öldürülen F.T.'nın ilk eşinden olan kızı B.G., annesinin sanıkla problemler yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Annemin aldatıldığını kardeşimden öğrendim. Boşanacak gibi oldular sonra barıştılar. Annemin, kocası tarafından tehdit edildiğini öğrendim. S.T.'ın annemin boğazını sıktığını biliyorum. S.B. diye bir kadın, anneme daha önce 'Eşinden boşan, biz birbirimizi seviyoruz' demiş. Bu kadının da S.T.'ı tetiklediğini düşünüyoruz. F.İ., S.T.'a bir şeyler içirmiş ve cinayet bu yüzden de işlenmiş olabilir. Sabah annemi aradım, 2 kez açmadı. Sonra kardeşim aradı, 'Annem öldü abla' dedi. 'Kocası mı yaptı?' dedim. 'Sanırım öyle' dedi. Annem öldükten sonra reddi miras yapmamız için tehdit de edildik. Cinayetle ilgili Allah'ı suçlamamıştınız, onu da söylediniz."

HEYET, 112 KAYITLARINI İSTEDİ

Sanık S.T.'nın avukatı ise savunmasında F.T.'nın eski eşini öldürmeye teşebbüs nedeniyle yargılandığını ve 2 ay 10 gün cezaevinde kaldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, 'Eşi kasten öldürme' suçuyla yargılanan S.T.'nın tutukluluğunun devamına, sanık F.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Heyet ayrıca olay gününe ait 112 kayıtlarını ve maktul ile sanığın daha önceki dava dosyalarını istedi. Duruşma ertelendi. (DHA)

DHA