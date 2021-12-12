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Kız çocuğuna çarpıp kaçan taksici kamerada

Kız çocuğuna çarpıp kaçan taksici kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir taksici, karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa çarparak kaçtı.

Korkunç kaza dün saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Kaplıca caddesinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, kırtasiye alışverişi yaptıktan sonra evine dönmek isteyen Ceren Müminoğlu'na, yolun karşısına geçmek istediği sırada, Çekirge Mahallesi istikametinden gelen Aşkın B. yönetimindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müminoğlu yola savrulurken, ticari taksi sürücüsü panikle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Ceren Müminoğlu, iç kanama geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

Kazanın ardından olay yerinden kaçan ticari taksi sürücüsü Aşkın B., Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler bursa taksi taksici kaza kız çocuğu çarpıp kaçtı
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