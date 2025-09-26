Kız çocuğuna zincirleme şekilde cinsel istismara iyi hal indirimi

Bursa'da 16 yaşındaki bir genç kıza zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 42'şer yıl hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın cezası iyi hal indirimiyle birlikte 22'yıl 6'şar aya düşürüldü.

Bursa'da E.T.’ye (18), 2 yıl önce 16 yaşındayken zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 42’şer yıl hapis cezasına çarptırılan 4 sanık, itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nde (BAM) yeniden yargılandıkları davada ‘iyi hal indirimi’ de uygulanarak 22 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

Kentte yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu F.N. (22) ile 2023 Kasım'da buluştu. O dönem 16 yaşında olan E.T., gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine F.N.'nin, N.A. (39), S.N. (23) ve S.P. (23) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden E.T., iddiaya göre, uyumak için gittiği odada F.N. ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı.

Şüphelilerin, "Başkasına anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek, tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T., yaşadıklarını anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanıklardan N.A., E.T. ile Firuz ve Samed isimli arkadaşlarının isteğiyle ilişkiye girdiğini söylerken, F.N. suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken mahallelinin tanımaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, taksi ücreti olarak 200 lira verdiğini belirtti.

'İYİ HALİ HAK ETTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Mahkeme heyeti, E.T. ile defalarca ilişkiye giren F.N. ile S.N.’ye suçu 'zincirleme' olarak işledikleri için 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 42'şer yıl hapse mahkum etti. Heyet ayrıca, E.T. ile bir kez ilişkiye girdikleri iddia edilen ancak DNA'larına rastlanmayan S.P. ile N.A.'ye ise Yargıtay’ın, 'Cinsel istismar olaylarında, birisi yapar da diğeri de yanında olursa hem kendi eyleminden hem de yanında beklediği diğer kişinin eyleminden sorumlu olur' içtihadı gerekçesiyle, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30'ar yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa 'Zincirleme suç' kapsamında hapis cezaları veren mahkeme heyeti, "İyi hali hak ettiklerini düşünmüyoruz" diyerek verilen kararda herhangi bir indirim uygulamadı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Avukatlarının itirazı üzerine sanıklar Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. 7’nci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada son savunmalarını yapan sanıklardan F.N., E.T. ile arkadaş olduklarını belirterek, “Kız evinden kaçtı, beni arayarak yardım istedi, ‘Gidecek yerim yok’ dedi. Ben ona sadece yardım ettim, istismarda bulunmadım” diyerek tahliyesini talep etti.

S.N. ise E.T. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söylerken, N.A. ise suçlamaları reddetti.

Olay günü diğer sanıklarla birlikte olmadığını söyleyen S.P. de “Evim bunlardan ayrıydı. Ben bu kızın, suçun işlendiği belirtilen eve ne zaman geldiğini hiç görmedim, bilmiyorum. Ben o evde yoktum. Suçsuzum, hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.

S.P.’nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olayın gerçekleştiği evde olmadığını öne sürdü.

Kararını açıklayan 7’nci Ceza Dairesi heyeti, sanıkları, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 27’şer yıl hapis cezası verdi. Heyet, ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak sanıkların bu cezasını 22 yıl 6'şar aya düşürdü. Sanıklar 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 2 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılıp, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. (DHA)

DHA