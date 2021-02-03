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  4. 03 Şubat 2021 15:04

Kız kaçırma kavgası meydan savaşına döndü: 40 gözaltı

Şanlıurfa'da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 40 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kız kaçırma kavgası meydan savaşına döndü: 40 gözaltı
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Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli iki ailenin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı.

Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, '‘Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

şanlıurfa , kız kaçırma kavgası
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