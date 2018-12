Kız kardeşi ve eşini borç yüzünden öldürmüş

İzmir'in Bergama ilçesinde kız kardeşi Nesrin C.(43) ve eşi Taner C.'yi (44) tabancasıyla vurarak, öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55) tutuklandı. A., borç olarak verdiği 25 bin TL'yi damatlarının geri ödememesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.



Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş Ali Rıza A., dün saat 11.00 sıralarında kız kardeşi Nesrin C. ve eşi Taner C.'nin yaşadığı alt kattaki daireye indi. İddiaya göre Ali Rıza A. ile bir kahvede garson olarak çalışan damatları Taner C. arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A., belinden tabancasını çıkartıp, Taner C.'ye doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C.ile bulunan Nesrin C., eşi Taner C.'yi korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi Ali Rıza A.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza A., ardından tabancasını Taner C.'ye doğrultup, kurşun yağmuruna tuttu. Taner C. de olay yerinde yaşamını yitirdi.



ÇOCUK, ANNE VE BABASINI BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU

Ali Rıza A., olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 'Kardeşim ve kocasını öldürdüm' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çiftin çocukları K.A.C.'yi anne ve babasının cesetleri başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. C. çiftinin cesetleri ise polis ve Ali Rıza A.nın olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



TABANCA TUTUKLUK YAPMIŞ

Gözaltına alınan Ali Rıza A.'nın polisteki ve adliyedeki ifadelerinde, "Taner C.'ye 25 bin lira borç vermiştim. Olay gün istemek için evlerine gittim. Ancak, beni geri çevirdi. Bunun üzerine tartıştık. Kavga çıktı. Bu sırada tabancamı çıkardım, kız kardeşim eşini korumak için önüne geçti. Amacım kardeşimi yaralayıp, yere düşürerek eşini korumaya çalışmasını engellemekti. Kardeşim, vurulup düştükten sonra bir el damadımızın başına ateş ettim. Ardından tabancam tutukluk yaptı. Mekanizmayı peş peşe dört kez çektim. Dört mermiyi dışarı attıktan sonra tekrar tabancamı yerde yatan damadımıza doğrultup, 7 kez başına 1 kez de göğsüne ateş ettim" dedi.



Polisteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen A., tutuklandı. Ali Rıza A.'nın uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli edildiği öğrenildi.

Öte yandan polisin çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği A.'nın evinde bulunan ruhsatsız 2 pompalı tüfeğe el konuldu.