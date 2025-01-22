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  4. Kız kardeşinin okumasını istemeyip 5 öğretmene saldırmıştı... Cezası belli oldu

Kız kardeşinin okumasını istemeyip 5 öğretmene saldırmıştı... Cezası belli oldu

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Adana'da kız kardeşini okuldan almaya çalıştığı sırada kendisine engel olmaya çalışan 5 öğretmeni darp eden saldırgan, 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Ekim 2023 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda kız kardeşinin sınıfını basan B.Z.., okumasını istemediği kardeşini zorla sınıftan çıkartmak istedi. Şahıs, araya giren öğretmenlere de saldırdı. O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs, daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, B.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini, bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen B.Z., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu davaya sanığın Türk Ceza Kanunu'nun sırasıyla 112., 116. ve 265. maddelerinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını da işlediği gerekçesiyle müdahil oldu. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında B.Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Etiketler okul ağabey öğretmenleri darp etti öğretmenlere saldırdı
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