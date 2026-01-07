Kız öğrencileri internette oylamaya açmışlardı: Gözaltılar var!

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgilerinin internette yayınlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kayıtlı olan kız öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, bir internet sitesinde sızdırıldığı ve bu verilerin söz konusu internet sitesinde paylaşıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme' suçları yönünden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 07/01/2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134’üncü maddesi uyarınca bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konulmuştur. Soruşturma işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Ne olmuştu?

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgileri internette yayınlandı. Ancak skandal bununla da kalmadı.

Üniversitede okuyan binlerce kız öğrenci için "hangisi daha seksi" ve "en iyi 50" listeleri de yapıldığı ortaya çıktı.

Skandalın sosyal medyada gündem olmasının ardından internet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ''helallik'' adı altında bir mesaj yayınladı.

Mesajda, ''Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verildi.

DHA