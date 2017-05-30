Kız yurdu sahur vakti karıştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun kantinini işleten 40 yaşındaki Ö.A.’nin, sahurda tartıştığı bir grup kız öğrencinin üzerine bıçakla yürüdüğü ileri sürüldü. Yaşananlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, olay sırasında elinde bıçak da bulunduğu idida edilen Ö.A. ile tartıştığı öğrenciler polisteki ifadelerinde birbirinden şikayetçi olmadı.

Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtta bir grup öğrenci bugün saat 03.00 sıralarında sahura kalktı. Ancak, yiyecek bir şeyleri olmayan öğrenciler, yurdun kantinini işleten Ö.A.’yı arayıp, kantini açmasını istedi.

Eşi Z.A. ile yurda gelerek kantini açan Ö.A. ile kız öğrenciler H.Ö. ve K.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.A., iddiaya göre, iki kız öğrenci ile yanlarındaki arkadaşlarının üzerine yürüdü. Elinde bıçak bulunduğu da iddia edilen Ö.A.’dan korkan kız öğrenciler panikle kaçarken, o anlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından iki kız öğrenci polisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine yurda gelen polis, H:Ö. ve K.T. ile kantinci Ö.A.’yı polis merkezine götürüp, ifadelerine başvurdu. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, sosyal medyada yaşanan gergin anları kınadıkları paylaşımlarda bulundu.