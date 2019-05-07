Kızı baltayla öldürülmüştü: ''Gel kızını al dedi, ölüsünü aldım''

Osmaniye'de boşanma aşamasında olduğu eşi M.Z. (45) tarafından çocuğunun gözleri önünde baltayla öldürülen D.Z.'nin(41) babası Musa Bülbül (60), "M. beni aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda M.Z., aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi D.Z.ile tartışmaya başladı. M.Z. boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alıp saldırdı. M.Z., baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu.

D.Z. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu D.Z.'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan M.Z. ise eşini öldürdüğünü itiraf etti.

'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTI'

D.Z.'in cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim almaya gelen babası Musa Bülbül, olay günü kızının annesiyle konuştuğunu ve eşi M.Z. ile 2 gün önce tartıştıklarını annesine söylediğini belirterek, "Bir yıldan beri aralarında anlaşmazlık vardı. Kıskanma problemi vardı. Boşanacaklardı. M. aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım. Torunumun gözleri önünde öldürmüş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Cinayeti tanıklık eden 2 kız torununun da travma yaşadığını belirten acılı baba, kızı D.Z.'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından teslim aldı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüldü.