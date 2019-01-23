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  4. 23 Ocak 2019 17:11

Kızı ve sevgilisini kurşun yağmuruna tutmuştu

Kırklareli'nde geçen yıl kız kardeşi ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kızı ve sevgilisini kurşun yağmuruna tutmuştu
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın Kırklareli'nde yaşadıkları evde  öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli baba Abdulkadir Yıldırım'ın (54) oğlu Abdulvahap Yıldırım'ı (28) yanına alarak, Caner Atlı'yla  birlikte yaşayan kızı Tuğba Yıldırım'ı getirmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne  gittiği belirtildi.

Babanın kızı Tuğba Yıldırım'ı almak istediği anlatılan iddianamede, kızının gelmek istememesi üzerine baba Yıldırım'ın sinirlenerek ayağa kalktığı ve  hakaret içeren sözler sarf ettiği ifade edildi.

ÖLÜM EMRİNİ BÖYLE VERMİŞ

İddianamede, baba Yıldırım'ın daha sonra oğlu Abdulvahap Yıldırım'a  başıyla Caner Atlı ve kızı Tuğba'yı gösterdiği, bunun üzerine oğlunun taşıdığı  silahla önce Caner Atlı'yı sonra kaçmaya çalışan ablasını vurduğu, ardından yere  düşen ablasına ve Atlı'ya yeniden birçok kez ateş ettiği aktarıldı.

Baba Yıldırım'ın olayın ardından oğluna "Hadi, gidiyoruz." dediği  bildirilen iddianamede, cinayetin işlendiği evde 9 boş kovan ve mermi  çekirdeklerinin bulunduğu bilgisi verildi.

Cinayetin ardından baba ve oğlun otomobille kaçarken İstanbul yolunda  yakalandığı belirtilen iddianamede, baba Yıldırım'ın üzerinde yapılan aramada bıçak, oğlunun üzerinde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele  geçirildiğine işaret edildi.

Oğul ve babanın eylem birliği içerisinde daha önceden tasarlayarak  cinayeti işledikleri ve baba Abdulkadir Yıldırım'ın oğlunu yönlendirdiği  savunulan iddianamede, iki şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul  edilmesinin ardından, sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA

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