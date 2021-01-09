Kızılay yardımlarını pazarda satan 11 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 13 sanıklı dava dosyasının gerisinde, bir yıl kadar önce yapılan bir ihbar yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’na yapılan ihbar sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hürriyet gazetesinin haberine göer ihbarda, çeşitli giyim firmalarının yaptığı yardımları, Türk Kızılayı Sancaktepe Şubesi’nin eski koordinatörü Emrah A.’ın, pazarcılık yapan babası İsmail A. eliyle semt pazarlarında sattığı bilgisi yer aldı. Jandarma ekipleri, alınan mahkeme kararları sonrası, şüphelileri izledi.

6 ay kadar süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin tüm faaliyetleri kayda alındı.

Hürriyet'in haberine göre, savcılık iddianamesine göre, Kızılay Sancaktepe Şube’sinin kurulduğu 2007’den beri şubede görev yapan Emrah A., kuruma ait resmi bir depo olmasına rağmen, babası ile birlikte 6-7 farklı depo kiraladı. Firmalardan gelen mont, kazak, pantolon gibi ürünlerin yüklü olduğu 100’ü aşkın TIR bu depolara sevk edildi. Depolara indirilen mallar, çeşitli semt pazarlarında satılmaya başlandı. Pendik ve Çekmeköy’ün yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli Kartepe’de de pazar tezgâhları kuruldu. Günlük 100-150 lira yevmiye ile çalışan 5-6 kişi ürünlerin satışını yaptı. Günlük toplanan 7-8 bin liralık hasılat ise İsmail A. veya oğluna teslim edildi.

Elde edilen deliler sonrası 13 kişi gözaltına alındı. Davanın önceki gün yapılan ikinci duruşmasında ise Emrah A. ile babasının tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşmada avukatlar, müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını isteyince, mahkeme başkanı “4 trilyon zarar var. Vicdanınız kabul ediyor mu?” diyerek, talebi reddetti.

Diğer taraftan iki yıl önce görevi devralan Türk Kızılayı Sancaktepe Şube Başkanı Hilmi Yazıcı, Jandarma’da verdiği ifadede olaya ilişkin şikâyetçi olduğunu söyledi.

