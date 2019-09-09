Kızılay'da yardım parasıyla lüks araç almış

Kızılay’ın yabancılara yardım amacıyla gönderilen para ile lüks araçlar aldığı ortaya çıktı. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyuma Yardım (SUY) Programı Projesi kapsamında Kızılay’a gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile ikisi ultra lüks olmak üzere toplam 10 adet 4x4 jip alındığı belirlendi.

Paranın Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından “mağdur durumda olan yabancıların temel ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamalarına destek sağlanması” amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında 21 Mayıs 2018 tarihinde toplanan yönetim kurulunda “acil alımlar” yöntemiyle yardım için gönderilen para araç alımına kullanıldı. Yönetim Kurulu kararında acele alımın “WFP ile yürütülen SUY (Sosyal Uyum Yardımı) projesine ait ESSN-1 bütçesinden karşılanabilmesi ve ESSN- 1 bütçesi için kalan sürenin kısıtlı olması” nedenleri ile yapıldığı belirtilerek paranın iade edilmemesi için lüks araç alımı yapıldığı anlaşıldı.

Paralar lüks araçlara gitmiş

Yönetim Kurulu kararında, lüks araçlarla kırsal alanlara kolay erişim sağlanacağı belirtilerek “Dünya Gıda Programı (WFP) ile yapılan 2018 yılı bütçe görüşmeleri neticesinde; proje kapsamında kullanılmak üzere yaklaşık 3 milyon 700 bin TL’lik araç alımı için bütçe ayrılmıştır. 2018 SUY projesi faaliyetleri kapsamında bahsi geçen faaliyetler için kullanılacak ve kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde 4x4 arazi araçlarının satın alınması uygun görülmüştür” denildi.

4 ay beklemek istememişler

Kararda “marka modelin de hem Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) kataloglarında da yer alan hem de Birleşmiş Milletlerin dünya çapında satın alım sözleşmesinin bulunduğu Toyota marka Land Cruiser/