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Kızını boğarak öldüren annenin cezasına indirim: ''Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin''

Kızını boğarak öldüren annenin cezasına indirim: ''Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin''
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İzmir'de kızı Z.V.'yi (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan anne A.V. (61), yeniden yargılandığı davada, ''Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor.'' dedi. Mahkeme heyeti, A.V.'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen A.V., kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Z.V.'ın cesedi ile karşılaştı. Z.'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan A.V. tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 sanık hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılında görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, A.V.'yi 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Z.'nin psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Böylece V.'nin cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti. Karar istinafta da onandı.

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık A.V.'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip A.V. yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

'EVİMİZİN İPİNİ UYUŞTURUCU ÇEKTİ'

Bozma kararının ardından V., bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. A. V. duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık V., “Cezaevinde uyuşturucu ticaretinden yatan sanıklar var. Onlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı nefes alamayacak haldeyim. Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile incitemem. Asla öyle biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum" diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada söz verilen A. V.’ın avukatı Mehmet Ali Orman ise "Müvekkil sürekli suç işleyen veya işlemeye meyilli biri değildir. Müvekkil hakkında azami hadden haksız tahrik indirimiyle ceza verilmesini talep ederiz. En büyük felaketi yaşayan sanıktır" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık V.’yi ‘Kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. 

DHA

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Etiketler izmir kızını öldürdü ceza indirimi
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