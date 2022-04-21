Kızını öldürüp, asit içerek intihar etti! Vahşetin nedeni belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bahar S., 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldürdükten sonra asit içerek intihar etti. S.'nin eşiyle tartıştıktan sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde eşinden ayrı yaşayan 33 yaşındaki Bahar S.'ye ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, S. ile kızı Eylül'ü(9) hareketsiz buldu.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar S. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZEYİ DEDESİ TESLİM ALDI

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNE DE TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Eylül'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar S.'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. S.'nin cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.

KOCASIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA CİNNET GETİRMİŞ

S.'nin İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. S.'nin İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.