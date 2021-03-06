  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kızını taciz eden adamı tüfekle vurarak öldürdü

Kızını taciz eden adamı tüfekle vurarak öldürdü

Kızını taciz eden adamı tüfekle vurarak öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, kızını taciz ettiği gerekçesiyle Hüsnü Ü'yü ensesinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi’nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal’ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.’nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

Taciz iddiası

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal’ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi. 

Etiketler taciz ense tüfek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Kırmızı Oda'da kimsenin fark etmediği ayrıntı
Kırmızı Oda'da kimsenin fark etmediği ayrıntı
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada