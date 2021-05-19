Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası bozuldu

Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği iddiasıyla Tamer Ç.'yi öldüren Kadir I.'nın cezası mahkeme tarafından bozuldu. 3 ay önce tahliye edilen Kadir I.'ya 5 yıl hapis cezası verildi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir I., kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Ç.'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tamer Ç., tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Ç., birkaç saat sonra öldü.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN 12 YIL 1 AY

Olayın ardından tutuklanan Kadir I. hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemeye Tamer Ç.'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan I., öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda Kadir I., önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'ŞAHSA ENGEL OLMASAM KATLİAM YAPACAKTI'

Hem Kadir I.'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de cumhuriyet savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir I.'ın tahliyesine karar verdi. 2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Kadir I., kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Kadir I., meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

I.'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir" diye konuştu.

KASTEN DEĞİL, KASTIN AŞILMASI SURETİYLE

Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Kadir I.'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı. Mahkeme oy birliğiyle Kadir I.'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kadir I.'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.

DHA