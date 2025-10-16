Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti

Kocaeli'de aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında kızını vuran baba, aynı silahla intihar etmişti. Aile içi tartışmanın nedeni ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, evde aile içinde çıkan tartışmada kazara babası M.Y: (60) tarafından tabancayla vurulan M.Y.’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kızını yaraladıktan sonra intihar eden baba M.Y:'ın araç almak için 2 oğlu ve kızından para istediği, olumsuz cevap alınca kavganın çıktığı öğrenildi.

Olay, geçen 13 Ekim’de saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonrası kızı M.Y.’ı (34) karnından vuran M.Y:, kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba M.Y:, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı M.Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y: kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, karnından yaralanan M.Y. ise ameliyata alındı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

M.Y: toprağa verilirken, kızı M.Y.’ın ise ameliyatının başarılı geçtiği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olaya dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. M.Y:’ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı M.Y. ile 2 oğlundan para istediği öğrenildi. Çocuklarının olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktığı ve M.Y:’ın tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkardığı belirtildi. M.Y:’a aile bireylerinin müdahale ettiği ve bu sırada da tabancanın yanlışlıkla ateş aldığı öğrenildi. Merminin kızına isabet etmesi sonucu M.Y.’ın tabancayı başına tutarak ateşlediği öğrenildi. (DHA)

DHA