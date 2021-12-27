Kızını yakmaya çalışan kayınpederini öldürdü

Gaziantep'te, kızının aracını benzin dökerek yakmaya çalışan kayınpederini bıçaklayarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.

Olay, dün gece Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (37) geçen yıl boşandığı eski eşi Hatice Y.'ın (35) işlettiği kuaföre gitti. Hatice Y.'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet A., daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi. Bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Y., babasını arayarak konuyu anlattı. Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Y. (67) ile eski damadı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A. yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Y., aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet A. ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Y.'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet A. ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM"

Babasının ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Hatice Y., eski eşinin asıl hedefinin kendini öldürmek olduğunu söyledi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir yıl önce boşandıklarını ve eski eşinin yurt dışına gittiğini anlatan Hatice Y., "3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye geri döndü ve çocuklarımızı görmek istediğini söyledi. Ama çocuklarım babalarıyla görüşmek istemiyordu. Çocukların görüşmek istemediğini söyleyince beni tehdit etmeye başladı. Tehditler yüzünden 1,5 ay önce mahkemeye başvurdum ve uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen tehditlerini sürdürüyordu" dedi.

"BABAMI 5 DEFA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ"

Hafta sonu kardeşinin yanına gittiğini ve eski eşinin iş yerine gelip, aracını yakacağını söylemesi üzerine babasını aradığını anlatan Hatice Y., "Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. Çocuklarım kendisi ile görüşmek istemediği için beni iş yerimi ve aracımı yakmakla tehdit etti. Sonra iş yerine gitmiş ve aracıma benzin dökmüş. Olayı duyunca babama haber verdim. Babam gidince aralarında tartışma çıkıyor. Tartıştıktan sonra babamı beş defa bıçaklayarak öldürmüş. Oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışında olduğum için bunu yapamadı. Hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti" diye konuştu.

Bekir Y.'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Mehmet A.'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.