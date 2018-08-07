Kızlarını kurtardı kendisi boğuldu

Sakarya Kocaali'de denizde akıntıya kapılan çocuklarını kurtaran ancak kendini son anda kıyıya atan baba, hastanede öldü. Olay cumartesi meydana geldi. Güvenlik görevlisi olan Fuat Elik (43), eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Karadeniz'e girdi. 3 çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba Elik ikisini kıyıya çıkardı. Suda kaybolan 13 yaşındaki kızı Nisa Elik'i de bulup sudan çıkaran baba bu defa kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızları hastaneye kaldırıldı. Kızlar taburcu olurken, yoğun bakıma alınan Fuat Elik, dün yaşamını yitirdi. Elik'in ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.