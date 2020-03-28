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  4. 28 Mart 2020 12:35

KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm!

KKTC’de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

 

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