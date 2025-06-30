Klima kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'de, klima yüzünden çıkan tartışmada İran uyruklu S.K. (28), boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu S.K. ile trans birey arkadaşı S.A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya, S.A.M.'nin arkadaşı H.J. (27) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine K. ile H.J. arasında kavga çıktı. H.J., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla S.K.'yi boğazından bıçakladı. H.J. ve S.A.M. yaklaşık bir saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, H.J.'nin evine gitti. S.A.M., bir süre sonra Çınar Polis Merkezi'ne giderek, olayı polise anlattı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında S.A.M. gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, H. J.'yi de kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DHA