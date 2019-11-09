Koca dehşetinde istenen ceza belli oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanmak istediği eşi Hafize K.'yi (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur K. (24) hakkında, 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Denizli'de yaşayan Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'ye boşanma davası açtı. Genç kadın da İncilipınar Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti. 27 Ağustos günü kayınpederinin evine giden Uğur K. ile Hafize K. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada koca, eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hafize K.'nin, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur K. ise tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur K. hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'eşe karşı kasten yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Hafize K.'nin bir tekstil fabrikasında işe girdikten sonra çift arasında tartışmalar başladığı, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Uğur K.'ın kadının cep telefonuna yüklediği korsan programla WhatsApp yazışmalarını kendi telefonunda görebildiği anlatıldı.

İddianamede Uğur K.'nin savunmasında, olay günü eşiyle, daha önce çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı ve mesajlaşmaya başladığı kişi nedeniyle tartıştıklarını anlatarak, Hafize K.'nin "Bana senden iyi davranıyor" dediğini öne sürdüğü kaydedildi.

Eşini yaraladığı bıçağı ise Hafize K.'nin yakınlarının kendisine zarar verme ihtimaline karşı önlem amaçlı taşıdığını ifade ettiği bildirildi.

Uğur K.'nin yargılanmasına 11 Kasım günü 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.