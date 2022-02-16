  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi; 3 tutuklama

Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi; 3 tutuklama

Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi; 3 tutuklama

Kocaeli'de polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 56 kilo 250 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli’de polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam 56 kilo 250 gram esrar, 11,08 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen S.A., S.T., S.M.A. ve S.D. bugün adliyeye sevk edildi. S.A., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.T., S.M.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

 

 

Etiketler kocaelği tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
OnlyFans yıldızı fotoğraf aşkı yüzünden oğlunu kaybetti!
Kritik faiz kararına 1 kala, dolar, euro ve altın yükselişe geçti
Karadeniz'deki deniz dolgusundaki çökme uyduya da yansıdı
Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''
Ünlü anketçiden olay açıklama: ''Erdoğan istifa etsin dolar 9 TL'ye düşer!''
Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Kur'an-ı Kerim ayetinden yola çıktı, teyemmümün temizlediğini kanıtladı
Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'ten köylü kızını unutturacak paylaşımlar