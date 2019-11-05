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  4. 05 Kasım 2019 10:36

Kocaeli'de denizde ceset bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu. 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın cesedi morga kaldırıldı.

Kocaeli'de denizde ceset bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




İHA

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kocaeli , gebze
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