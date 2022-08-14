Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına helikopter ile müdahale sürüyor.

Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor.

Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.