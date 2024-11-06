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Kocaeli'de üniversite hastanesinde korkutan yangın

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin giriş katında bulunan ameliyathanenin bekleme salonundaki teknik odada, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, hastane hizmetleri aralıksız sürüyor. 

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA

Etiketler Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yangın itfaiye
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