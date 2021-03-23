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Kocaeli'de yük gemisine operasyon! Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de gümrüklü alandaki bir gemiye düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

 

 

 

AA

Etiketler kocaeli narkotik uyuşturucu yük gemisi
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