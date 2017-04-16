Anketlerde kim, ne demişti ?
2017 Referandum sonuçları ! Sandıkların yüzde 25'i açıldı
''Oh, oh'' diye diye onlarca mühür bastı
  1. 16 Nisan 2017 16:25

Kocaeli'nde 7 araç birbirine girdi

Kocaeli'nde yağmur nedeniyle 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde 7 araç birbirine girdi
A+ A-

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Derince Tüneli'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüs çarpıştı. Kaza nedeniyle İzmit iyönü ulaşıma kapanırken, yaralanan 2 kişi 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelenleri yakınları sinir krizleri geçirirken, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






DHA

yağmur , araç , zincirleme kaza