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  4. 23 Mayıs 2020 18:14

Kocaeli’nde çöp kamyonu devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, çöp kamyonunun devrilmesi sonucu bariyerlere sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nde çöp kamyonu devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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Kaza, saat 14.15 sıralarında, D-100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Çöp döküm alanına çöpleri boşaltarak garaja dönen Darıca Belediyesi’ne ait Erkan Albayrak idaresindeki 41 DB 355 plakalı çöp kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrildi. Yol kenarındaki bariyerler de kamyona saplandı. Temizlik işçisi Tahsin Atalay olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erkan Albayrak ile Atalay'ın cansız bedeni bariyerler kesilerek sıkıştıkları kamyondan çıkarıldı. Albayrak hastaneye, Atalay’ın cenazesi ise morga götürüldü.

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