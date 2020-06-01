  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Haziran 2020 15:36

Kocaeli’nde korkutan otomobil kazası: 3 yaralı

Kocaeli’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nde korkutan otomobil kazası: 3 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Körfez ilçesi Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 59 AK 657 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yağmur kanalına girdi.

Kazada, henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , kocaeli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM