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  4. Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada!

Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada!

Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen şahsın, kendisini uyaran otobüs şoförünü darbettiği görüntüler kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.’yi darp etti. Şoför, hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 Öte yandan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Etiketler görüntü darp otobüs şoförü
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