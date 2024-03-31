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Kocaeli'nde yük gemisinde yangın

Kocaeli'nde yük gemisinde yangın
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından yangın çıktı.

Olay, Körfez ilçesindeki Rota Limanı'nda demirli Panama bandıralı 'Christin HT' isimli yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin alt güverte kısmında elektrik kablolarındaki kısa devre sebebiyle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ekipleri, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından yangın çıktı.

Dumandan etkilenen 5 mürettebat, ambulansta oksijen verildi. Mürettebatlar hastaneye gitmeyi kabul etmezken geminin alt güverte ve mutfak kısımlarında hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Kocaeli gemi yangın gemi yangını
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