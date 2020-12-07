Kocası onu öldürmekten beter etmişti... Bakın o ne yaptı!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu B. (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan B. (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan B. gittikçe agresifleşen ve şiddet uygulamaya başlamıştı.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan B. karısını tam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi. Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu B., telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.

Takip ederek saklandığı evi buldu

Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan B., dedektif gibi iz sürerek karısının Konak'ta saklandığı evi buldu. Kocasının evi bastığını gören Mutlu da evin arka bahçesinden kaçmak istedi. Gözü dönmüş koca elindeki tüfeği 3 kez ateşledi. Mutlu B. bacağından yaralandı. Doğukan B., 4. kez silahı ateşlemek istese de silah tutukluk yaptı ve genç kadın bahçe duvarından atlayarak kaçmayı başardı. Cani koca tutuklanırken bacağından ameliyat olan ancak sakat kalan genç kadın, hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran kocasının hapisten çıkması halinde kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

'Tepkileri biliyorum ama o çocuklarımın babası'

Ancak Mutlu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak kocasını afetti. Evet, Mutlu kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affetti. Mutlu B., kocası Doğukan B.'ı çocuklarıyla birlikte cezaevinde ziyaret edip tüm şikayetlerini geri çekti. Genç kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

'Öldürülmek istemiyorum' demişti

Mutlu B. o dönem verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam"diye feryat eden kadın, "Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum" demişti.





