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  4. 01 Temmuz 2019 14:30

Kocasını bıçakladı, kaldırımda oturup sigara içti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, tartıştığı kocasını bıçaklayan kadın, olayın ardından kaldırıma oturup sigara içti. Kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kocasını bıçakladı, kaldırımda oturup sigara içti
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Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. C.G. ile eşi R.G. arasında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan park içerisinde bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., çantasındaki bıçağı çıkardı. Kadının elindeki bıçağı görenler ikili arasındaki kavgayı ayırmak istedi. Kavganın büyümesi üzerine R.G., eşinin göğsünün sol kısmından bıçakladı.

Kan içerisinde kalan adama çevredekiler müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan C.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Eşini bıçakla yaralayan R.G. ise kaldırıma oturarak sigara içmeye başladı.

Sakin ve soğukkanlı tavrıyla dikkati çeken kadın, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

antalya , konyaaltı
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