Kocasını öldüren kadın: O beni öldürecekti

Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya Ö. eşi Kadir Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kadir Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hülya Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN: O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.





"BEN DÜKKANDA KALACAĞIM TARTIŞMAYALIM DİYE EVE GİTMEYECEĞİM"

Öte yandan Kadir Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Cenazeyi almaya gelen Kadir Ö.'nün kardeşi Mustafa Ö., "Ağabeyim evlendikten sonra pişman oldu. Ayrılmak istiyordu. Bunu çevresine dile getirdi. Bugün yada yarın boşanma dilekçesini verecekti. Bize defalarca bunu dile getirdi. Bayramda Edirne'deydik. İstanbul'a döndük ben dükkanda kalacağım, eve gitmeyeceğim tartışmayalım diye. Ben kardeşinim bana gel dedim. Ben de yeni evliyim diye kabul etmedi. İki hafta dükkanda kaldı. Geçen Cumartesi eşi bir şekilde kandırıp eve çağırmış. Ağabeyim bana kendi söyledi 'son kez bir gideyim derdi ne bir öğreneyim belki pişman olmuştur' dedi " diye konuştu.

Kadir Ö.'nün cenazesi yarın öğlen vakti Güngören Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazma Mezarlığında toprağa verilecek.