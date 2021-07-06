Kocasını öldüren kadının tişörtü dikkat çekti

Adana'da eşi Okan E.'yi (47) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 1 çocuk annesi İzel E. (27), adliyeye sevk edildi. İzel E.'nin tişörtündeki İngilizce ''Kendi hayatımı sadece ben değiştirebilirim'' yazısı dikkat çekti.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan Okan E., 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel E. ile evlendi. İzel E.’den de 4 yaşında kızı olan Okan E., 30 Haziran’da, kahvaltı sırasında cep telefonuyla ilgilenen eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Okan E., iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel E., pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

'NEFES ALAMIYORUM' DEYİNCE ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" diyen İzel E., mutfak tezgahından aldığı bıçağı Okan E.’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan E.’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada E., nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan E., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı, İzel E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Okan E., daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu kritik olan E., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'ÇOK PİŞMANIM, ONU SEVİYORDUM'

Emniyete götürülen İzel E.'nin polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını anlatan E.'nin, “Cep telefonuyla sosyal medya hesaplarımda çok fazla vakit geçirdiğim için sürekli tartışıyorduk. Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Çok pişmanım. Onu seviyordum. Böyle olmasını istemedim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan İzel E., tutuklandı.

‘KENDİ HAYATIMI SADECE BEN DEĞİŞTİREBİLİRİM’

İzel E.’nin adliyeye sevk edildiği sırada İngilizce, “Kendi hayatımı sadece ben değiştirebilirim” yazılı tişört giymesi dikkat çekti.