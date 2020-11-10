Kocasını, sevgilisine öldürtmüştü! Son sözü bakın ne oldu?

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü G.’ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesi sonrasında G.’ın eşi Sibel G.’ı takibe aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerince başlatılan takip sonrasında Hüsnü G.’ın aracını sevgilisi Fahrettin Ö. ile kullandığı belirlenen Sibel G.’ın Kütahya’da olduğu belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kütahya’da düzenlenen operasyonda G. ve sevgilisi Ö., birlikte yaşadıkları kiralık evde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.’ın kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.’a öldürttüğünü, cesedi ise battaniyeye sararak Yalova’nın Altınova ilçesi Karadere Köyü yakınlarında bir araziye gömdüklerini ifade etti. İtiraf sonrası yapılan incelemede Hüznü G.’ın cesedi belirlenen yerden çıkarılırken, Sibel G. ve sevgilisi Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SON SÖZÜ BU OLDU

Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmanın görülen 12. celsesine katil zanlıları Sibel G. ve Fahrettin Ö., korona virüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların avukatları, bir önceki duruşmada cumhuriyet Savcısı’nın verdiği mütalaaya itiraz etti. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara son sözlerini sordu. Karar öncesinde son kez savunma yapan Sibel G., "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Benim 2 tane küçük çocuğum var. Kararı vicdanınıza bırakıyorum" diyerek beraatini istedi.

'ONUN BASKISI İLE DELİLLERİ GİZLEDİM'

Daha sonra savunma yapan Fahrettin Ö. ise, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Sibel’in baskısı ve iknası ile oraya gittim. Ben oraya gittiğimde Hüsnü G. zaten ölmüştü. Sibel bir anlık sinirle kocasını öldürdüğünü söyledi. O aşamadan sonra, onun baskısı ile delilleri gizledim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Sanıkların son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklar Sibel G. ve Fahrettin Ö.’ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Sibel G.’nin Hüsnü G.’ın kendisine uyguladığı şiddet ve eylemlerinin etkisi ile suçu işlediğinin belirlenmesi nedeni ile tahrik indiriminden faydalanmasına karar verilerek cezası 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca, ruhsatsız silah taşımak suçundan her iki sanığa da 2’şer yıl hapis cezası verildi.