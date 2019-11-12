Kocasının dükkanına molotof kokteyli attı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı.

Olay, dün gece saatlerine, ilçede 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkânında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif T.'ye ait bir oto yıkamacıya, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof türü yanıcı madde atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde; 3 şüphelinin, otomobille siteye gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, ardından da maske takıp bahse konu dükkâna molotofkokteylini attığı tespit edildi. Molotofkokteyli saldırı olayıyla ilgili eşkal ve kimlik bilgileri de saptanan iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"YAKACAĞIM DEDİM YAKTIM"

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.