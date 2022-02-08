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  4. Kocasıyla tartışan kadın bayılınca ortalık karıştı! Tekme tokat dövdüler

Kocasıyla tartışan kadın bayılınca ortalık karıştı! Tekme tokat dövdüler

Kocasıyla tartışan kadın bayılınca ortalık karıştı! Tekme tokat dövdüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kocasıyla tartışan kadın bayıldı. Eşine şiddet uyguladığı sanılan koca, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı.

Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar ise adamın eşini dövdüğünü düşündü.

Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

Etiketler kocaeil kadına şiddet dayak
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