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  4. 20 Aralık 2018 07:40

Kokoreç almak için durdu sonu oldu

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün kokoreç almak için yol kenarında durduğu ortaya çıktı.

Kokoreç almak için durdu sonu oldu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Satılmış Direk idaresindeki 78 SH 187 plakalı minibüs Babür Caddesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde, seyir halindeki 06 BDZ 426 plakalı otomobil ile park halindeki 06 TIA 85 ve 06 AS 4936 plakalı araçlara çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Direk ile park halinde bulunan 06 TIA 85 plakalı otomobilin şoförü Alaaddin Nigar ve aynı araçta bulunan Songül Kara yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Alaaddin Nigar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kokoreç almak için durdu canından oldu

Görgü tanıkları kazada hayatını kaybeden Alaaddin Nigar'ın 06 TIA 85 plakalı otomobiliyle geldiği hastane önünde seyyar kokoreç tezgahından kokoreç almak için durduğunu belirtti.

Yol kenarına park ederek iki paket kokoreç alan Nigar'ın tekrar otomobile bindiğini anlatan görgü tanıkları bu sırada hızla gelen minibüsün önce seyir halindeki bir otomobile sonra da biri Nigar'ın bulunduğu olmak üzere park halindeki iki araca çarptığını kaydetti.

Kazadan dolayı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Babür Caddesi yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapanırken, hurdaya dönen minibüs ile kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AA

altındağ , kokoreç , trafik kazası , ankara
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