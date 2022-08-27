Komiser yardımcısı kadın arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de komiser yardımcısı Sinan A. (31) tartıştığı arkadaşı Aynur A. (35) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Komiser yardımcısı Sinan A. (31), arkadaşı Aynur A.(35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan A.'ı başından vurdu. A., yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan A.'nın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti. A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan A.'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.

CENAZE BİTLİS'E GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından A.'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından A.'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

DHA