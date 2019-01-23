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  4. 23 Ocak 2019 13:48

Komşu kavgası kanlı bitti

Denizli’de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaraladı.

Komşu kavgası kanlı bitti
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Olay Buldan ilçesi Yenimahalle’deki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu oldukları öğrenilen S.T. ile Mehmet M. isimli şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre, S.T. diğer şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet M.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. S.T. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. S.T.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

kavga , denizli , komşu
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