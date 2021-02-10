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  4. 10 Şubat 2021 08:12

Komşu kavgasında 16 yaşındaki bir çocuk öldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde iki komşu ailenin tartışmasında silahların patlaması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Komşu kavgasında 16 yaşındaki bir çocuk öldü
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Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren park probleminden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha da alevlenince, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar Erol K., oğlu Berat K. (16) ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş.'ye (27) silah çekti. İki şahıs 3 kişiye apartmanda adeta kurşun yağdırdı. Bunun üzerine 3 kişinin sokağa kaçmasıyla birlikte çatışma bir süre sokakta da devam etti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, Erol K., oğlu Berat K. ve Hakan Ş. yaralandı. Mustafa A. ve Özcan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Berat K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol K.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saklandıkları yerde yakalandılar

Polis ekipleri, olayın ardından Mustafa A. ve Özcan A.'yı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgede her yeri didik didik arayan ekipler, şahısları 46. Sokak üzerinde saklandıkları evde yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olayda kullandıkları düşünülen silahları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 
 
 

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