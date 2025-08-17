Komşuların kavgası cinayetle bitti
Denizli'nin Babadağ ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 04.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. (39) ile komşusu E.E. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.G. yanındaki bıçakla E.'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.E. ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri C.G.'yi gözaltına aldı. E.E.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından Kelleci Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
DHA
