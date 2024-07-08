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Komşuların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Komşuların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
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Kastamonu'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da komşular arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.'ye ateş etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E. ise ekipler tarafından gözaltına aldı.

Silahlı saldırıda A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler kastamonu komşu kavgası silahlı kavga
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