Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde komşular arasında çıkan "kız meselesi" tartışması cinayetle bitti. Sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. (19), komşusu F.A. (20) ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. F. A. tarafından sırtından bıçaklanan Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, F.A.’yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

